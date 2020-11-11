Степанов объяснил отказ от адаптивного карантина

В Украине решили ввести общенациональный карантин из-за того, что во всех областях страны отмечается рост количества больных COVID-19. Об этом рассказал на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, на всей территории страны будут действовать одинаковые ограничения.

"На территории Украины мы отходим от адаптивного карантина. На территории всей страны вводятся ограничения, которые определялись оранжевым уровнем эпидемиологической опасности. Это вводится во все будние дни одинаково на всей территории Украины. Это связано с тем, что растет количество заболевших по всей территории страны, во всех районах, во всех областях, городах. Именно поэтому мы вводим такой уровень", – сказал Степанов.

Отметим, что ранее в Украине действовал адаптивный карантин и уровень эпидемии определялся зонами – зеленой, желтой, оранжевой и красной. В каждой зоне были свои ограничения в зависимости от коронавирусной ситуации. Теперь же вся страна будет "оранжевой". Читайте подробней, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Напомним, сегодня Кабмин ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября. Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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