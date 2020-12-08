Локдаун может начаться не со 2 января – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что локдаун в январе нужен не только для того, чтобы сбить волну коронавируса, но и чтобы Украина могла спокойно войти в сезон вспышки гриппа в феврале. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Он опроверг слухи, что якобы жесткий карантин будет введен с 2 января, при этом отметил, что дата еще не утверждена.

"Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорный", – сказал Степанов.

Министр также объяснил, почему именно в январе важно ввести локдаун с максимальными ограничениями.

"Потому что в конце января – в начале февраля у нас начинается сезонный рост количества больных на грипп. И мы должны подойти к этому пиковому росту с как можно меньшим количеством больных COVID-19. Потому что это серьезная дополнительная нагрузка на медицинскую систему", – подчеркнул глава Минздрава.

Степанов добавил, что правительство 9 декабря представит план введения жесткого карантина в январе.

Как сообщали новости "Сегодня", жесткий карантин в Украине собираются ввести с начала января и предварительно на три недели. При этом обещают не останавливать работу общественного и междугородного транспорта. И министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Читайте подробнее, как будем встречать Новый год и чего ждать дальше.

Видео: Сегодня

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