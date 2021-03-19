Степанов объяснил, почему Рада сняла с производителей COVID-вакцин ответственность за "побочки"

Кабмин взял на себя ответственность за качество вакцины от коронавируса, которая была на иностранных производителях, по их требованию.

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Об этом отвечая на вопрос журналиста во время рекламной паузы в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы освобождаем ее (компанию-производителя – Ред.) и берем на себя ответственность за непредсказуемые последствия вакцинации. Это прежде всего то, что касается компенсации совершенного вреда. Это требование производителей, это тот путь, по которому шли все страны, которые хотят иметь доступ к определенным вакцинам, прежде всего речь о МНРК-вакцине. Это те вакцины, которые инновационные. На это требование мы приняли таки изменения ", – сказал Степанов.

Напомним, страны, в том числе и Украина, снимают ответственность с производителей вакцин против коронавируса за последствия от прививки. Однако существуют нюанс. Когда другие государства принимали такой закон, у них уже был фонд с деньгами на компенсации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненной вакцинацией от COVID-19, для людей в 92 стран с низким и средним уровнем дохода – участниц программы COVAX.

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