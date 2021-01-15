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Степанов объяснил, почему учеников младших классов пока нельзя возвращать в школы

15 января, 19:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Школьники могут свести на нет цель усиленного карантина, говорит министр

В Украине только неделю действует зимний локдаун, призванный сдержать распространение коронавирусной болезни, а министр здравоохранения Максим Степанов уже призвал представителей местного самоуправления не спекулировать на теме дистанционного обучения и посещения учебных заведений.

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Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Украины.

Министр напомнил, что во время усиленных карантинных ограничений ученики находятся на дистанционном обучении.

"Я рекомендую всем представителям местного самоуправления сначала поинтересоваться законами эпидемиологии, а затем рекомендовать изменения в карантинных ограничениях, в тому числе, заблаговременное прекращение дистанционного обучения и возвращение к привычному образовательному процессу. Все решения по карантину принимаются Минздравом, исключительно опираясь на законы эпидемиологии и мнения ведущих врачей-эпидемиологов, а также инфекционистов Украины. Поэтому на период действия ужесточенных карантинных ограничений, то есть до 25 января, посещение учреждений общего образования приостановлено", – отметил Степанов.

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В Минздраве напомнили, что в Украине наблюдается увеличение процента детей, заболевших COVID-19 в соотношении к общему числу заболевших людей. Причем в ноябре данный показатель составлял 3,1% от всего количества новых больных. А вот в декабре процент детей, заболевших COVID-19, подскочил до 5,9% от общего количества. Всего за все время пандемии в Украине заболело 62 333 ребенка.

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Также напомним, что в Украине за последние сутки обнаружили 8199 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Накануне, 13 января, было обнаружено 7925 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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школа школьники карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19 локдаун

Источник: Сегодня

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