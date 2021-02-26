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Степанов объяснил, почему Украина еще не получила вакцину Pfizer

26 февраля, 04:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для производства вакцины не хватает мощностей

Проблема срыва поставок вакцины от коронавируса Pfizer в Украину в том, что не хватает мощностей для ее производства.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мощностей ни одного производителя вакцин не хватит для всех. Сейчас вы видите, что происходит – Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей. Такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда", – сказал Степанов.

По его словам, в мире нет ни одной страны, которая может позволить себе вакцинировать граждан одной вакциной.

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Также министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.

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Ранее Степанов также заявил, что компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

Недавно сообщалось, что с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Украина коронавирус Максим Степанов
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