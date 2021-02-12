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Степанов отреагировал на расследование НАБУ по закупке вакцины Sinovac

12 февраля, 22:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил расследование НАБУ возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech с помощью фирмы-посредника.

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В эфире "Свобода слова Савика Шустера" Степанов заявил, что рынка вакцин от коронавируса в мире не существует, поэтому речи о завышении цены быть не может.

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"Рынка вакцин не существует в мире, поэтому кто же с чем сравнивал. У нас будет возникать еще много вопросов по поводу вакцин, которые будут в Украине. Есть компания Sinovac, которую в данный момент искусственно пытаются втянуть в скандал. Компания с репутацией, которая ею дорожит. Потом с нами не захотят иметь дело", – объяснил Степанов.

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