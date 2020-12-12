Степанов ответил на слухи о занижении статистики по COVID-19

Министр утверждает, что манипуляции со статистикой сразу бы вскрылись

В Украине не занижали статистику заболеваемости коронавирусом COVID-19, поскольку это попросту "глупо и не имеет смысла".

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Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, у меня такой вопрос – зачем (занижать статистику. – Ред.), во-вторых, это сразу "вылезет", – ответил министр на вопрос о слухах о занижении правительством статистики заболеваемости и заполненности медучреждений.

Степанов объяснил, что условны медицинский директор больницы под свою ответственность каждое утро вводит в систему данные – сколько поступило, сколько выписалось и какое количество свободных мест и сложно представить, что он может сознательно начать манипулировать этой статистикой.

"Это глупость какая-то!" – заявил министр.

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По его словам вводимые медзаведениями данные видят в единой системе "Меддата" огромное количество людей.

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