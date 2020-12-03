Степанов озвучил первые результаты карантина выходного дня

Карантин выходного дня позволил сбить ураганный темп распространения COVID-19 в Украине и количество новых больных уменьшилось. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что украинцы не очень хорошо соблюдали этот локдаун, особенно в первые выходные (14-15 ноября). Но это эпидемиологическое мероприятие оказалось достаточно действенным.

Максимальный эффект, на который рассчитывал Минздрав от карантина выходного дня, – это уменьшение заболеваемости до 20%.

"Главная цель была – сбить это ураганное распространение и рост количество больных. Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя, мы сможем сравнить статистику (этой недели и предыдущей). Мы уже видим уменьшение динамики роста и количества новых больных", – сказал Степанов.

Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой" зоны. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев.

Видео: Сегодня

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