Степанов озвучил предварительные результаты карантина выходного дня

Карантин выходного дня, по предварительным оценкам, помог приостановить рост количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Финальную оценку в Минздраве увидят на следующей неделе.

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Об этом сказал на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Мы видим, что ежедневно растет количество заболевших. Сегодня снова больше 16 тысяч заболевших COVID-19. С 00:00 вступил в действие карантин выходного дня. Очень важно этих противоэпидемических мероприятий придерживаться", — сказал министр.

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По его словам, противоэпидемические мероприятия — это самый действенный способ борьбы с пандемией.

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"К какой степени мы придерживались всех карантинных мероприятий, в том числе карантина выходного дня, увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры. Мы увидим, удалось ли нам сбить эту ураганную динамику роста количества больных COVID-19. Если исходить из прогнозов и математических моделей, нам действительно удалось немного остановить такой бешеный рост количества инфицированных", — отметил Степанов.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 16 294 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Кроме того, сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Видео: Сегодня

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