Степанов: Пациентов с COVID-19 стало в 5 раз больше, мы подходим к опасной черте

В Украине количество госпитализированных в сравнении с срединой лета увеличилось в пять раз. Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что в больницах может не стать мест для новых больных COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что количество людей, которые госпитализируются каждый день, только увеличивается.

"Уже на сегодняшний день количество пациентов, которые находятся непосредственно в больницах, составляет 16 745. На средину июля это количество было 3500. Почти в пять раз увеличилось количество людей, которые одновременно находятся в больнице. Наша медицинская система имеет определенную границу. На сегодняшний день у нас уже 37 000 (коек в больницах для коронавирусных больных), максимально, что мы можем увеличить, – до 50 000. Это максимальное количество", – сказал Степанов.

Министр напомнил, что такое пренебрежительное отношение к здоровью может привести к тому, что банально закончатся места в больницах, не будет хватать врачей.

"Если дальше будет продолжаться такой стремительный рост, у нас могут возникнуть, при определенным количестве больных, проблемы. Сейчас при таком количество больных – больше 4000 – ситуация напряженная, но она не критична. Если мы не пересмотрим свое отношение к правилам и рекомендациям, мы будем очень стремительно расти. На прошлой неделе у нас больше 4500. Уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5000 и можем расти дальше", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 октября в Украине подтвердили 3774 новых случая заражения коронавирусом (230 236 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 33 украинцев (4430 с начала эпидемии). За воскресенье выздоровели 1145 человек (101 252 с начала эпидемии). Степанов также "отругал" власти Харькова за проведенный на выходных концерт.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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