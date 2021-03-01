Степанов получил прививку индийской вакциной: видео из больницы

Глава Минздрава уже прокомментировал, как себя чувствует после вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield в Александровской больнице Киева.

Реклама

После того как министр получил прививку, он даже пошутил: "Кажется, даже лучше, чем до вакцинации".

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай: если не вакцинировался, то ты играешь в такую игру, что, если заболеешь, каким будет течение болезни. А если ты вакцинировался, то точно не заболеешь вообще или перенесешь в очень легком виде", – сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что вакцина Covishield безопасна.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине стартовала онлайн-запись на вакцинацию. С сегодняшнего дня украинцы могут тремся способами стать в очередь на прививку.

Также мы писали, какие первые побочки проявились у медиков после прививки от COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама