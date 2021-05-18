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Степанов после отставки высказался о российских вакцинах

18 мая, 19:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теперь уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как относится к российским вакцинам

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Уволенный Верховной Радой министр здравоохранения Максим Степанов даже после отставки выступил против российских вакцин от коронавируса.

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"Мы не можем покупать российскую вакцину. Я даже не смотрел на качество этой вакцины. Я считаю, что мы не можем ее покупать", – заявил Степанов в эфире "Хард с Влащенко" на "Украина 24".

Он отметил, что у Словакии и Венгрии, в отличие от Украины, РФ не забирала территорию и не приносила войну.

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Напомним, накануне в "Слуге народа" и премьер-министр называли главной причиной отставки министра – провал вакцинации в Украине. В то же время сам Степанов накануне записал видеообращение, в котором дал понять, что ситуация с его увольнением – это чистой воды подковерные игры.

В то же время врачи просили не увольнять Степанова и пригрозили "крайними мерами" в случае его отставки. Медицинский совет Министерства здравоохранения также не в восторге от возможной замены в лице Виктора Ляшко.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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