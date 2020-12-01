Степанов признал провал карантина выходного дня и назвал виновных

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что карантин выходного дня в Украине не сработал из-за того, что его массово не соблюдали.

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Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает "Укринформ".

Министр привел в пример Турцию и Израиль, где введенные меры, по его словам, соблюдали и там есть результат.

В частности он обвинил в неисполнении карантина мэров некоторых городов и рестораторов.

"Мы ввели карантин выходного дня, сначала неделю все эксперты так называемые (так случилось, что все они эксперты-эпидмиологи), начали говорить – будет он работать, не будет работать. Дошли до выходных, некоторые мэры начали говорить "мы не будем выполнять", рестораны остались открытыми. И пошло, поехало... Если мы, как врачи, дали рецепт, прописали лекарства, то чтобы выздороветь надо эти лекарства принимать", – подчеркнул глава Минздрава.

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В то же время он отметил, что незначительное сокращение динамики по заболеваемости благодаря введению карантина выходного дня все-таки есть.

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