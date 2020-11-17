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Степанов продолжает "путь пациента": как найти семейного врача через контакт-центр Минздрава

17 ноября, 23:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Министр утверждает, что вы можете выйти на связь с врачом даже без декларации

Министр здравоохранения Максим Степанов, у которого на днях обнаружили коронавирус COVID-19, в очередном видео о своем "пути пациента" рассказал, как нашел семейного врача через контакт-центр Минздрава.

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Видео традиционно появилось на его странице в Facebook.

Ранее министр рассказывал, что ему удалось получить по телефону консультацию врача о состоянии здоровья и дальнейших действиях, теперь же он поделился опытом выхода на постоянную связь с семейным врачом в случае, если вы не подписывали ни с кем декларации.

Чтобы получить связь с семейным врачом на постоянной основе, Степанов советует:

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  1. В контакт-центре Минздрава запросить перечень телефонных номеров соответствующих медучреждений (их можно найти также на официальном сайте Нацслужбы здоровья Украины в разделе "Для граждан").
  2. Позвонить в соответствующее учреждение и сообщить регистратуре личную информацию.

После обработки информации к пациенту должны прикрепить семейного врача.

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"Сегодня прошел этот этап на собственном опыте. Достаточно быстро. Сейчас жду звонка от своего семейного врача, который оценит состояние здоровья и скорректирует дальнейшее лечение", – рассказал министр.

Напомним, заболев коронавирусом, глава Минздрава обнаружил проблему, которая возникает у некоторых больных COVID-19 – невозможность подписания декларации с семейным врачом онлайн. Он пообещал решить этот вопрос.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Минздрав семейный врач коронавирус Максим Степанов COVID-19
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