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Степанов прогнозирует всплеск заболеваемости COVID в Украине в июне

27 апреля, 01:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Министр призвал украинцев придерживаться во время майских праздников и Пасхи карантинных ограничений

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине в июне в связи с майскими праздниками и Пасхой.

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после майских праздников, когда увеличивается мобильность населения, мы ожидаем увеличения количества больных", – отметил Степанов.

В то же время он рассчитывает, что украинцы, особенно уязвимые группы населения, будут придерживаться в эти дни карантинных ограничений и рост заболеваемости будет не очень высоким.

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Тем временем в Киеве жесткие ограничения в связи с коронавирусом могут снять уже на следующей неделе – этот вопрос обсудят на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в среду.

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Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".

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карантин Пасха коронавирус заболеваемость Максим Степанов
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