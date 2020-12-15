Степанов прогнозирует рост показателей заболеваемости COVID-19

Министр утверждает, что в лабораторных центрах нет очередей на тестирование

В ближайшее время в Украине могут возрасти показатели заболеваемости коронавирусом COVID-19 в связи с введением тестирования экспресс-тестами контактных лиц.

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Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

Он объяснил это тем, что сейчас в стране почти не фиксируют безсимптомные случаи заболевания коронавирусом.

"Мы ввели так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных, мы уже начали его экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут. И мы понимаем, что количество выявленных больных может вырасти, потому что сейчас бессимптомных мы не видим", – сказал он

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Степанов также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время очередей на тестирование на COVID-19 нет, поскольку "они не загружены на 100%, потому, что мы увеличили их мощности".

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Министр считает, что стабилизировать ситуацию удалось, в том числе благодаря карантинными мероприятиями.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи при коронавирусной болезни COVID-19 в части подходов к тестированию. Теперь предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов будут делать в том числе тому, кто был в тесном контакте с лицом с подтвержденным заболеванием COVID-19.

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