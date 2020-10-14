Степанов прокомментировал возможность закупки российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса только в том случае, если ее действенность будет доказана на международном уровне.
Об этом глава Минздрава заявил в эфире NewsOne.
Степанов подчеркнул, что власти не рассматривают этот вариант сейчас, а ведут переговоры с другими международными поставщиками.
Также он напомнил, что российская вакцина еще не прошла все необходимые стадии клинических испытаний.
На уточняющий вопрос ведущей, будет ли министр выступать за закупку российской вакцины, если ее одобрит ВОЗ, тот ответил: "Я считаю, что если такое произойдет, тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской".
Кстати, ранее о том, что вакцину РФ нельзя закупать без гарантий, что она работает, заявила и замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Также мы писали, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.
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