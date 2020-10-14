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Степанов прокомментировал возможность закупки российской вакцины от COVID-19

14 октября, 08:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вакцина РФ не прошла все клинические испытания

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса только в том случае, если ее действенность будет доказана на международном уровне.

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Об этом глава Минздрава заявил в эфире NewsOne.

Степанов подчеркнул, что власти не рассматривают этот вариант сейчас, а ведут переговоры с другими международными поставщиками.

Также он напомнил, что российская вакцина еще не прошла все необходимые стадии клинических испытаний.

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На уточняющий вопрос ведущей, будет ли министр выступать за закупку российской вакцины, если ее одобрит ВОЗ, тот ответил: "Я считаю, что если такое произойдет, тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской".

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Кстати, ранее о том, что вакцину РФ нельзя закупать без гарантий, что она работает, заявила и замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Также мы писали, что на данный момент в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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