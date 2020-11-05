Степанов раскритиковал медицинскую реформу Супрун

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал медицинскую реформу Ульяны Супрун неэффективной.

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Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Реформа Супрун, как вы ее называете, – дикая имплементация нормальной системы здравоохранения, которая существует в разных странах – Франции, Великобритании, Италии. Они все по одной модели, но с особенностями стран. Мы как раз хотим сделать систему здравоохранения, которая есть с элементами страховой медицины и которая будет эффективной", – заявил Степанов.

По его словам, важной составляющей системы здравоохранения является инфраструктура в больницах.

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"Понятно, что нужно говорить об инфраструктуре в больницах, чтобы они не находились в таком состоянии, но любой разумный человек понимает, что это невозможно сделать за день, два в месяц", – добавил Степанов.

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