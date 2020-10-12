Степанов рассказал, как антибиотики могут навредить при лечении COVID-19

Министр призвал врачей смотреть, прежде всего, в протокол лечения

Прием антибиотиков на ранних стадиях COVID-19 может навредить лечению пациента. Врачи должны это учитывать при назначении лечения.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Сегодня".

Министр призвал врачей смотреть, прежде всего, в протокол лечения больных COVID-19.

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По его словам, назначая сразу без пневмонии антибиотики, происходит соответствующая антибиотико-резистентность. Когда человеку действительно понадобятся антибиотики, действие препарата уже будет гораздо слабее, "чем если бы придерживались соответственно протокола и стандарта".

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Ранее Степанов рассказал, как изменился протокол лечения пациентов с COVID-19.

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