Степанов рассказал, как изменится работа "скорой" через несколько лет

В следующие несколько лет Минздрав планирует улучшить показатель своевременного прибытия "скорой". Об этом и других планах относительно работы бригад экстренной медицинской помощи (ЭМП) рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Глава Минздрава отметил, что основные критерии работы "скорой" – это время приезда, работа диспетчерских служб и профессионализм медиков.

Так, Минздрав определил норматив по времени приезда медиков к пациенту. Сейчас только 31% вызовов соответствуют установленному нормативу. Власти планируют, что в 2021 году этот показатель составит 60%, в 2022 году – 75%, а в 2023-м – до 85%.

Кроме того, в следующем году изменят алгоритм диспетчеризации. Все вызовы разделят на четыре типа: критический, экстренный, неотложный и непрофильный.

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"Это напрямую влияет на время проезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - рассказал Степанов.

Также в 2021 году введут принцип экстерриториальности – межобластные выезды бригад скорой помощи.

Глава ведомства подчеркнул, что в 2021 году хотят увеличить финансирование ЭМП из госбюджета. В частности, планируют повысить зарплаты: врачи должны получать не менее 20 000 гривен, фельдшеры – 15-17 тысяч гривен. Отдельно Минздрав закупит около 400 машин в этом году, в 2021 году – 700 и больше 700 – в 2022 году.

Недавно мы писали, что на финансирование экстренной медицинской помощи правительство дополнительно выделило 1,26 млрд грн.

Также ранее Максим Степанов рассказывал, что зарплаты работников экстренной медицинской помощи будут существенно повышены в 2021 году.

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