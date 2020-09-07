Степанов рассказал, как правильно вакцинироваться во время эпидемии COVID-19

Перед визитом к врачу нужно договориться о времени

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как можно вакцинироваться во время эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал во время ежедневного онлайн-брифинга.

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"Вам нужно дистанционно договориться со своим семейным врачом относительно соответствующей вакцинации. Затем врач должен назначить вам время, когда прийти и провести вакцинацию. Конечно, когда вы приходите к врачу, вы должны иметь защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Определенное время вам назначают для того, чтобы избежать больших скоплений людей. Обязательно пользуйтесь антисептиком. Если мы говорим о детях, рекомендовано сочетать патронаж вместе с иммунизацией для того, чтобы уменьшить контакт", - сказал Степанов.

Также министр призвал украинцев не пренебрегать здоровьем и обязательно проходить вакцинацию.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологическая союз" Людмила Мухарская рассказала журналистам "Сегодня", кому из украинцев нужна вакцинация от гриппа.

Также недавно в ВОЗ рассказали, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса.

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