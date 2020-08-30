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Степанов рассказал, каким классам будут проводить уроки на улице

30 августа, 10:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минздраве понимают, что не все занятия возможно провести на свежем воздухе

В Украине скоро стартует новый учебный год в условиях карантина. Чтобы уберечь детей от болезни, Минздрав рекомендовал учебным заведениям проводить уроки на улице. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга рассказал, каким ученикам можно проводить занятия на свежем воздухе.

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"Мы понимаем, что есть уроки, которые просто невозможно, согласно планам обучения, проводить на открытом воздухе. Это касается всех без исключения классов: и начальной, и старшей школы. Поэтому, если есть возможность, старайтесь проводить занятия на открытом воздухе", – сказал Степанов.

Напомним, ранее глава Минздрава разъяснил правила организации учебного процесса в школах. Он рассказал, что уроки и перемены в разных классах будут начинаться в разное время, когда детям нужно носить маски и что делать, если у ребенка будет подтвержден диагноз COVID-19.

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Кстати, несмотря на то что карантин из-за коронавируса в Украине продлили до 31 октября, высшие учебные заведения и общежития в стране продолжат работать. Также Минздрав опубликовал карантинные правила в вузах и общежитиях на время коронавирусной эпидемии.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

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