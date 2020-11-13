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Степанов рассказал, какой эффект даст карантин выходного дня

13 ноября, 21:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время карантина выходного дня контакты между людьми будут существенно уменьшены, поэтому ожидается стабилизация ситуации и уменьшение количества больных COVID-19 в сутки.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас будет существенное уменьшение контактирований между людьми. Как следствие, мы ожидаем стабилизации ситуации, чтобы у нас не было такого ураганного роста, чтобы мы уменьшили эту динамику, так как на сегодняшний день это уже около 12 000 (больных за сутки – Ред. ). Во-вторых, мы даже надеемся, что мы немного можем уменьшить количество больных в сутки" , – заявил Степанов.

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Он отметил, что в выходные контакты между людьми будут существенно уменьшены, так как они будут общаться только со своим ближним окружением.

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