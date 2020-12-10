Степанов рассказал, какой результат должен дать локдаун в январе

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости около 50%. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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Он привел в пример европейские страны, где локдаун намного жестче, чем будет в Украине: например, в Европе есть и комендантский час, люди не могут выйти с дома дальше, чем на километр. Европейцы с такими ограничениями рассчитывают сбить заболеваемость на 80%.

А вот в Украине и январский локдаун будет слабее, и, соответственно, ожидания немного меньше. Степанов попросил украинцев с 8 по 24 января строго соблюдать карантинные правила.

"Мы рассчитываем на эффект не меньше 40-50% снижения количества инфицированных (ковидом) за этот период", – сказал глава Минздрава.

Как мы уже писали, Степанов дал тревожный прогноз роста заболеваемости в январе. Он считает, что больных станет больше.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство продлило общенациональный карантин до конца зимы. Также Кабмин утвердил и легкую версию локдауна, которую премьер Денис Шмыгаль назвал "зимними каникулами ради безопасности". Так, например, в условиях обычного карантина с ограничениями "оранжевой зоны" продлили работу заведений общепита до 23:00, а также ввели более жесткие ограничения на период с 8 по 24 января. Читайте подробнее, что запретят и как будем встречать Новый год.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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