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Степанов рассказал, когда в Украине будут бесплатные медосмотры

26 октября, 16:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава назвал три основных условия для воплощения такой инициативы в жизнь

Министр здравоохранения Максим Степанов выступает за бесплатные медосмотры, которые могут ввести в Украине в 2022 году.

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Об этом он сказал в интервью изданию "Слово и дело".

Он объяснил, что проще найти у человека болезнь на начальной стадии, чем потом лечить ее в тяжелой форме. Но для того, чтобы сделать для украинцев медосмотры бесплатными, есть три условия: стандарты, соответствующая инфраструктура (где проводить осмотры) и средства на эти осмотры.

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"Я думаю, что эти вещи мы сможем ввести, начиная с 2022 года. Почему я так считаю? Потому что у нас есть планы на максимальное стимулирование добровольного медицинского страхования. В том числе, в рамках добровольного медицинского страхования мы хотим ввести и медицинский осмотр. То есть, для определенной категории мы будем вводить за счет государства, для определенной – за счет добровольного медицинского страхования", – рассказал Степанов.

Напомним, в 2020 году в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Она уже работает на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра. Теперь настала очередь специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи: бесплатными станут первичная, специализированная амбулаторная, госпитальная, экстренная, паллиативная помощь и реабилитация, а также реимбурсация лекарственных средств. Читайте подробней в нашем материале, что все-таки останется платным в больницах.

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медосмотр Максим Степанов
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