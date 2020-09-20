Степанов рассказал, когда в Украине введут электронный рецепт на лекарства

Сначала по новой схеме будут выдавать только некоторые препараты

Министерство здравоохранения уже в 2021 году планирует ввести электронный рецепт на ряд медицинских препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

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"Согласно нашим планам, уже в 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, инсулин, иммуносупрессивные препараты", – сказал он.

Также министр добавил, что в 2022 году планируется сделать электронные рецепты на все лекарства, а в 2023 году – на "все остальные рецептурные лекарственные средства".

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"Мы хотим, чтобы с 2023 у нас заработала полностью система, то есть все лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, отпускались по электронному рецепту. Это мировая практика", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас электронные рецепты выписывают людям с астмой, диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы получить лекарства, надо пойти к семейному врачу, терапевту или педиатру. Доктор выпишет электронный рецепт с названием действующего вещества. На мобильный телефон пациента придет SMS с двумя номерами. Один – уникальный номер рецепта, второй – код подтверждения для получения лекарств в аптеке.

Кроме того, в 2020 году в Украине должна полноценно заработать электронная медкарта. В тестовом режиме ее запустили еще в марте 2019-го.

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