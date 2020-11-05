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Степанов рассказал, насколько больницы обеспечены кроватями с кислородом

5 ноября, 03:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Минздраве обещают 100 тыс. ПЦР-тестов в сутки до конца года

В украинских больницах на сегодняшний день есть более 19 тысяч коек с подведенным кислородом, а до конца ноября это количество планируют увеличить вдвое.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По словам министра, еще в сентябре таких кроватей было всего 8800 на всю Украину.

"В сентябре у нас было 8800 коек с подведенным кислородом. Сегодня таких кроватей уже более 19 000. В ноябре мы планируем увеличить это количество до 42 тысяч коек", – рассказал Степанов.

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Кроме того, в Минздраве планируют увеличить количество ПЦР-тестирований в сутки с 47 тысяч до 100 тысяч до конца года.

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"Сегодня мы делаем 47 000 тестов в сутки, а к концу года мы выйдем на показатель в 100 000 в сутки – это исключительно ПЦР-тестирование. И нужно помнить, что этот тест – не просто стакан воды набрали и поставили его в микроволновку", – отметил министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения карантина выходного дня, когда могут запретить работу кинотеатров, театров, ТРЦ, заведений питания и спортивных заведений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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больницы Минздрав коронавирус кислород Максим Степанов
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