Степанов рассказал об эффективности вакцины AstraZeneca для людей старше 70 лет

Вакцина эффективна на 80%, сказал министр

Ученые в Великобритании подтвердили высокий процент эффективности вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей старше 70 лет.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Хочу обратить внимание на последние исследования общественного здравоохранения Великобритании, которые обнаружили очень высокую, более 80%, эффективность вакцины AstraZeneca для предотвращения госпитализации у лиц старше 70 лет", – сказал Степанов.

Министр также рассказал, что после прививки Covishield, которую ему ввели 1 марта, чувствует себя хорошо, побочных эффектов нет.

Также мы писали о том, что во Франции разрешили применять вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей старше 65 лет.

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Ранее также сообщалось, что жители Германии отказываются прививаться препаратом компании AstraZeneca. Медики говорят, что использовали только 15% имеющихся доз вакцины.

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