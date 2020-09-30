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Степанов рассказал, сколько осталось свободных коек для больных COVID-19

30 сентября, 10:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

В больницы берут не всех пациентов с коронавирусом

В Украине растет количество госпитализаций больных COVID-19. В больницах осталось меньше 15 тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусом.

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Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что на сегодня в Украине есть более 29,7 тысяч коек, которые определены для пациентов с COVID-19. В настоящий момент заполнены более 15 тысяч или 57,8%.

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По словам министра, в больницах находятся люди, которые имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни.

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Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.

Всего в стране инфекцию подтвердили у 208 959 человек. Умерли 4129 человек, выздоровели 92 360 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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