Степанов рассказал, сколько осталось свободных коек для больных COVID-19

В Украине растет количество госпитализаций больных COVID-19. В больницах осталось меньше 15 тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусом.
Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что на сегодня в Украине есть более 29,7 тысяч коек, которые определены для пациентов с COVID-19. В настоящий момент заполнены более 15 тысяч или 57,8%.
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По словам министра, в больницах находятся люди, которые имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4027 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии.
Всего в стране инфекцию подтвердили у 208 959 человек. Умерли 4129 человек, выздоровели 92 360 инфицированных.
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