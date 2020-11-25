Степанов рассказал, сколько стоит лечение одного пациента с COVID-19

В Украине растет количество госпитализаций больных COVID-19 и лечение одного пациента в больнице обходится государству от 13 до 45 тысяч гривен.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

По его словам, тесты на коронавирус для государства обходятся в 700-720 грн, а вот полностью лечение – намного больше.

"То, что мы платим нашим больницам – от 13 до 45 тысяч за лечение одного больного в зависимости от его состояния – либо он в обычной палате находится, либо в реанимации. В то же время мы фиксируем, когда начинают абсолютно необоснованно писать какие-то списки людям идти и покупать какие-то лекарственные средства. Это недопустимая вещь", – заявил Степанов.

При этом министр напомнил, что Минздрав уменьшил срок пребывания "коронавирусных" пациентов в больнице – они там находятся в среднем 11 дней (раньше было 13).

"Что у нас происходило? Многие люди, когда появился COVID-19, они сразу начинают очень сильно волноваться и очень хотят в больницу, есть доверие к врачам… И они считают, что когда находятся в больнице, то они больше защищены. Хотя часто показания для госпитализации нет (бессимптомное течение болезни. – Ред.)", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Минздраве напомнили перечень симптомов "ковида" для госпитализации. Медики решают, госпитализировать пациента или нет, исходя из симптомов.

Видео: Сегодня

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