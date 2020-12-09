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Степанов развенчал мифы от "диванных экспертов" о "заниженной" статистике по COVID-19

9 декабря, 09:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине в последнее время снизилась заболеваемость и это начали связывать с якобы уменьшением количества тестов, а не с успехом карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга опроверг заявления так называемых различных экспертов, что в Украине снизились показатели заболеваемости COVID-19 из-за якобы уменьшения количества тестирований.

"Это не так. На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией", – сказал он.

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Министр объяснил, что когда уменьшается количество обращений в больницу с признаками заболевания, то, соответственно, уменьшается и количество тестирований. Также в данном контексте он подчеркнул, что уменьшилось и количество госпитализированных.

"Если брать статистику от недели к неделе, то уменьшилось (количество госпитализаций) на полторы тысячи", – добавил глав Минздрава.

На днях Степанов также говорил, что за первую неделю декабря сделано 279 тысяч тестов на коронавирус – это практически такая же цифра, как и на позапрошлой неделе (конец ноября).

Отметим, что в последние дни в Украине фиксируется большее количество выздоровевших, чем новых больных "ковидом". Максим Степанов рассказывал, что в Украине впервые с лета позитивная динамика заболеваемости COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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тестирование тесты коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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