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Степанов: Шесть тысяч случаев COVID-19 за сутки – это еще не пик

16 октября, 12:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество заболевших будет увеличиваться

Украина еще не достигла пика заболеваемости COVID-19. Если украинцы не будут соблюдать карантин, количество заразившихся пациентов продолжит расти.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина".

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", – сказал он.

Также министр подчеркнул, что когда Украина получит вакцину от коронавируса, первыми получат прививку люди из группы риска, среди которых и медработники.

"Есть группы риска по профессиональному признаку – это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей", – отметил Степанов.

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Напомним, ранее мы писали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса и кто относится к группе риска.

Как известно, за прошлые сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых заразившихся – 5992. "Сегодня" рассказали, в каких областях больше всего новых пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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