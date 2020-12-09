Степанов: Ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью стабилизировалась

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине полностью стабилизировалась ситуация с заболеваемость COVID-19. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым карантинным мерам.

"Нам удалось сбить ураганное распространение коронавирусной болезни. Вы видите, что ситуация по количеству заболевших полностью стабилизировалась на сегодняшний день. И если сравнить недельную статистику, то мы видим уменьшение количества заболевших, уменьшение количества госпитализированных", – сказал Степанов.

Как стало известно, по состоянию на утро 9 декабря в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения коронавирусом (845 343 с начала эпидемии). За вторник умерли 276 украинцев (14 204 с начала эпидемии), а выздоровели 14 554 человек (451 118 с начала эпидемии).

Отметим, что в последние дни в Украине фиксируется большее количество выздоровевших, чем новых больных "ковидом". Максим Степанов рассказывал, что в Украине впервые с лета позитивная динамика заболеваемости COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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