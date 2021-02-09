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Степанов сравнил китайскую вакцину Sinovac с iPhone

9 февраля, 15:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава Минздрава развенчал популярный миф о некачественной китайской продукции

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал не переживать относительно качества китайской вакцины Sinovac, которую заказала Украина, и не сравнивать ее с известным мифом о плохом качестве китайских товаров.

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Об этом он рассказал в интервью изданию ГОРДОН.

Он объяснил, что Украина закупает только ту вакцину, которая соответствуют международным критериям и безопасна для здоровья.

"Наш критерий прост – безопасная и эффективная вакцина", – сказал Степанов.

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Министр развенчал популярный миф о некачественной китайской продукции и сравнил это с iPhone.

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"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec одна из крупнейших в мире (компаний) по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "Классный телефон". А к китайской вакцине относятся скептически", – подчеркнул глава Минздрава.

Как известно, Украина получит 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 производства Sinovac. Новости "Сегодня" разбирались, что известно об этой китайской вакцине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Максим Степанов Sinovac
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