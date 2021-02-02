Степанов сравнил смертность от COVID-19 в Украине и Европе

В Украине коронавирусная ситуация намного лучше, чем в самых развитых европейских странах

Украина по уровню смертности от коронавируса находится на 34 месте в Европе, что свидетельствует о достаточно успешной борьбе с ковидом. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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В Украине смертность ниже, чем в некоторых развитых странах Европы с более сильной системой здравоохранения.

"На сегодняшний день по уровню смертности на 1 миллион людей мы находимся на 34 месте в Европе. У нас почти в 3 раза меньше людей умерло от этой болезни, чем, например, в Великобритании, или в 2,5 раза меньше, чем во Франции", – сказал Степанов.

Как известно, в Украине за все время эпидемии умерли 22 924 человека. В то время как в Великобритании умерли 106 774 человека, во Франции – 76 657.

Отметим, что за прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случая заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек. Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных наоборот возросло – на 442. Читайте подробней о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

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