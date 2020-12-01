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Степанов: Украине нужен трехнедельный локдаун

1 декабря, 00:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что для того, чтобы сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом до февраля, Украине нужен трехнедельный локдаун.

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Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Нам нужен трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет", – сказал Степанов.

Он также отметил, что к февралю 2021 года Украина должна подойти не с высоким ростом заболевания коронавирусом.

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Ранее Степанов заявил, что правительство не собирается продлевать карантин выходного дня, который ввели из-за распространения коронавируса.

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Отметим, Верховная Рада обязала Кабмин информировать о введении новых ограничений минимум за неделю до даты их вступления в силу.

Также по словам источника "Сегодня" в Кабмине, жесткие ограничения будут действовать с 23 декабря по 15 января.

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