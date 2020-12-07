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Степанов: В Украине впервые с лета позитивная динамика заболеваемости COVID-19

7 декабря, 09:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр заявил, что карантин выходного дня позволил сбить ураганную заболеваемость

В Украине впервые с августа зафиксирована позитивная динамика заболеваемости COVID-19. За прошедшую неделю новых больных на семь тысяч меньше в сравнении с позапрошлой неделей. На это повлиял среди прочего и карантин выходного дня. Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, за прошлую неделю в Украине заболели 89 322 человека – это впервые с конца августа отмечено уменьшение количества заболевших. На позапрошлой неделе (23-29 ноября) было 96 936 больных, то есть за прошлую неделю число больных уменьшилось почти на 7500 человек.

Министр сразу отметил, что количество тестирований на COVID-19 на прошлой неделе была 279 000, и это практически такая же цифра, как и на позапрошлой неделе, то есть тестов меньше не стало. Также он указал на очень важный эпидемиологический показатель – количество госпитализированных.

"На прошлой неделе у нас были госпитализированы 10 100 человек (на позапрошлой неделе 11 606 человек). То есть, на полторы тысячи меньше были госпитализированы с COVID-19. Также впервые с августа у нас есть позитивная динамика заболеваемости на "ковид", – сказал Степанов.

Причиной позитивной динамики он называет выполнение карантинных правил, в том числе и благодаря карантину выходного дня.

"Карантин выходного дня, кто бы что не говорил, он сработал и это мы видим как по количество заболевших, так и по госпитализированным", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", жесткий карантин в Украине собираются ввести с начала января и предварительно на три недели. При этом обещают не останавливать работу общественного и междугороднего транспорта. И министр здравоохранения, и глава правительства считают, что карантин выходного дня дал неплохие результаты, и утверждают, что до конца декабря система здравоохранения точно справится с эпидемией. Читайте подробней, как будем встречать Новый год и чего ждать дальше.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус заболеваемость Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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