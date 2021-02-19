Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин от COVID-19

Пандемия коронавируса будет мировой проблемой несколько лет, говорит министр

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India", – написал Степанов.

По его словам, пандемия коронавируса будет мировой проблемой нескольких последующих лет.

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"Основная задача – к уже законтрактованных 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – добавил министр.

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Напомним, в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в "Слуге народа" назвали условие для освобождения Степанова. Гетманцев напомнил, что Минздрав обещал вакцинацию с 15 февраля, но вакцины до сих пор нет в Украине.

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