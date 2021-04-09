Українська
$ 27,98
33,23
  1. Последние новости Украины

Стерненко отпустили под домашний арест

9 апреля, 14:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Активиста обязали сдать загранпаспорт

Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения для Сергея Стерненко и Руслана Демчука, который тоже проходил по делу как обвиняемый. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Реклама

Соответствующее решение было принято в рамках рассмотрения апелляции на приговор Приморского райсуда Одессы. Их обязали также сдать загранпаспорта.

В тренде
Наталья Тройнюкова, потерявшая двух дочерей в смертельном ДТП в Бродах: суд над виновником обязательно состоится

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса суд домашний арест стерненко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновник
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновникДругие регионы
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19Другие регионы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по Донбассу
Это станет началом конца Украины: Козак разразился угрозами по ДонбассуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять