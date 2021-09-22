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Время пришло. Зачем делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19

Александр Кульбачный Александр Кульбачный Редактор раздела Деньги
22 сентября, 02:25
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Медики напоминают, что поможет остаться здоровым и избежать осложнений, вызванных самолечением
В Украине начинается сезон гриппа
В Украине начинается сезон гриппа / Фото: Коллаж: Сегодня

Осенью с первыми дождями и похолоданием нас все чаще атакует простуда, острые респираторные вирусные инфекции и грипп. Многие люди часто путают грипп с простудой и не обращаются к врачу, занимаясь самолечением на свой страх и риск.

Украина уже на пороге эпидемии гриппа и в этом году нас будут подстерегать четыре штамма: Виктория, Камбоджа, Вашингтон и Пхукет. Медики напоминают, что избежать заболевания поможет вакцинация, а также соблюдение гигиены, защитные маски и крепкий иммунитет.

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Как рассказала "Сегодня" врач-инфекционист Евгения Менжулина, подходящим периодом для того, чтобы привиться от гриппа, является сентябрь-октябрь.

"В предсезонье, естественно, вакцинацию от гриппа мы рекомендуем. Сентябрь-октябрь – это благополучное время для проведения гриппозной вакцинации", – сказала Менжулина.

Медик не советует пренебрегать прививкой от гриппа, даже если вы уже успешно вакцинировались от COVID-19, поскольку это не взаимосвязанные вещи. Поэтому, по словам Менжулиной, если врачи констатируют отсутствие у вас противопоказаний (сопутствующие заболевания), вакцинироваться от гриппа желательно.
При этом, по словам медика, если вы планируете вакцинацию от COVID-19 или уже привились, делать прививку от гриппа лучше, выдержав временной интервал.

"Желательно, чтобы временной промежуток в несколько недель был соблюден", – подчеркивает Менжулина.

Сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.
По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные.

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Медики не дают точных прогнозов относительно коронавирусной инфекции, поскольку вирус продолжает меняться и, очевидно, с этой инфекцией мы проживем еще не один год. Однако, это не исключает профилактики других сезонных заболеваний, тем более, что грипп также опасен серьезными осложнениями, например, в виде хронического гайморита или бронхита.

К тому же в прошлом году были случаи, когда люди одновременно болели и гриппом, и коронавирусом, что значительно осложняло лечение.

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