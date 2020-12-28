Столбики термометров поползут вверх: какой будет предновогодняя погода в Украине

В Украину идет потепление. До Нового года практически во всех регионах температура воздуха прогреется до 8-9 градусов тепла, а на юге страны столбики термометров покажут 14 градусов с отметкой плюс.
Как говорится в сюжете "Сегодня", а пока в стране опять гололед и сложная ситуация на дорогах. Мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируют сегодня, 28 декабря, синоптики в западных, центральных и южных областях.
Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.
Также напомним, на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.
Кроме того, ортопед-травматолог Александр Коваленко и тренер фигурному катанию Алексей Сыромятников в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения.
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