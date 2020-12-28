Українська
$ 28,35
34,56
  1. Последние новости Украины

Столбики термометров поползут вверх: какой будет предновогодняя погода в Украине

28 декабря, 14:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пока в стране опять гололед и сложная ситуация на дорогах

В Украину идет потепление. До Нового года практически во всех регионах температура воздуха прогреется до 8-9 градусов тепла, а на юге страны столбики термометров покажут 14 градусов с отметкой плюс.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", а пока в стране опять гололед и сложная ситуация на дорогах. Мокрый снег с дождем и сильный ветер прогнозируют сегодня, 28 декабря, синоптики в западных, центральных и южных областях.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

В тренде
Сухо и солнечно: синоптик рассказала о предновогодней погоде

Также напомним, на Новый год в Украине не стоит ожидать снежной погоды, температура, кроме восточных областей, будет преимущественно плюсовой.

Кроме того, ортопед-травматолог Александр Коваленко и тренер фигурному катанию Алексей Сыромятников в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, как правильно вести себя на льду, чтобы даже при падении ничего не повредить, и что в первую очередь надо сделать после падения.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз синоптики температура воздуха Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В
В "Слуге народа" высказались за жесткий локдаун с остановкой транспортаУкраина
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январе
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январеЖКХ
Эпидемия отступает, но локдаун не отменят: Степанов назвал причину
Эпидемия отступает, но локдаун не отменят: Степанов назвал причинуУкраина
На Украину обрушится штормовой ветер: где ждать непогоды
На Украину обрушится штормовой ветер: где ждать непогодыУкраина
Новая амбулатория не может открыться в Черкасской области: не могут найти врача
Новая амбулатория не может открыться в Черкасской области: не могут найти врачаУкраина
Что должно быть в машине в плохую погоду: пять советов водителям от Мочанова
Что должно быть в машине в плохую погоду: пять советов водителям от МочановаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять