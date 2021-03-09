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Сторонники Стерненко и Антоненко пообещали волну протестов

9 марта, 19:19

Игорь Серов Игорь Серов

Ближайшие акции назначены на 16 марта

Сегодня в Киеве заявили о новой волне митингов в поддержку Сергея Стерненко и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко. Ближайшие акции назначены на 16 марта.

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Лишь за один вторник, 9 марта, в столице прошло две таких акции протеста. Первая – утром на Печерске, возле гостиницы, где проходил съезд судей, вторая – после полудня у Шевченковского райсуда Киева. Если утренний митинг прошел абсолютно спокойно, то на дневной акции было, мягко сказать, неспокойно.

Фото: Игорь Серов

Митинг возле Шевченковского суда протестующие мотивировали тем, что здесь должно было пройти заседание, на котором ожидался пересмотр меры пресечения для Андрея Антоненко. Уже к 13.30 возле центрального входа начали собираться сторонники Стерненко и Антоненко. Спустя полчаса заявили, что пересмотр меры пресечения не состоится из-за того, что заболел один из присяжных, который должен был принимать участие в заседании.

Митингующие потребовали, чтобы суд все же состоялся либо же отпустить Антоненко. Спустя еще несколько минут силовики выстроились в шеренги, чтобы сопроводить выезжающий из двора суда спецавтомобиль.

"В машине Антоненко! Блокируем выезд", – выкрикнул кто-то из толпы митингующих.

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После этого около сотни протестующих заблокировали выезд и зажгли файеры. Десятки силовиков оттеснили собравшихся и авто быстро покинуло двор суда.

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На этом акция не закончилась, и спустя еще несколько минут из двора суда попытался выехать еще один микроавтобус. Его снова заблокировали, и протест перерос в серьезную потасовку. Силовики выстроились в шеренги и начали изо всех сил оттеснять протестующих. В итоге произошла ситуация, которую принято называть "стенка на стенку".

Фото: Игорь Серов

Митингующие забросали нацгвардейцев дымовыми шашками, силовики, в свою очередь, поднимали эти шашки и бросали обратно в митингующих. С боями автомобиль прорвался через колонну протестующих и покинул двор суда. Буквально через мгновение из суда вышел один из адвокатов Андрея Антоненко и заявил, что следующее заседание состоится в следующий вторник.

Митингующие приняли решение разойтись и продолжить свою акцию уже во вторник, когда состоится новое заседание.

Напомним, что 5 марта активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы, подал апелляцию на судебное решение по делу о похищении.

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