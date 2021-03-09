Сторонники Стерненко и Антоненко пообещали волну протестов

Сегодня в Киеве заявили о новой волне митингов в поддержку Сергея Стерненко и фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко. Ближайшие акции назначены на 16 марта.
Лишь за один вторник, 9 марта, в столице прошло две таких акции протеста. Первая – утром на Печерске, возле гостиницы, где проходил съезд судей, вторая – после полудня у Шевченковского райсуда Киева. Если утренний митинг прошел абсолютно спокойно, то на дневной акции было, мягко сказать, неспокойно.
Митинг возле Шевченковского суда протестующие мотивировали тем, что здесь должно было пройти заседание, на котором ожидался пересмотр меры пресечения для Андрея Антоненко. Уже к 13.30 возле центрального входа начали собираться сторонники Стерненко и Антоненко. Спустя полчаса заявили, что пересмотр меры пресечения не состоится из-за того, что заболел один из присяжных, который должен был принимать участие в заседании.
Митингующие потребовали, чтобы суд все же состоялся либо же отпустить Антоненко. Спустя еще несколько минут силовики выстроились в шеренги, чтобы сопроводить выезжающий из двора суда спецавтомобиль.
"В машине Антоненко! Блокируем выезд", – выкрикнул кто-то из толпы митингующих.
После этого около сотни протестующих заблокировали выезд и зажгли файеры. Десятки силовиков оттеснили собравшихся и авто быстро покинуло двор суда.
На этом акция не закончилась, и спустя еще несколько минут из двора суда попытался выехать еще один микроавтобус. Его снова заблокировали, и протест перерос в серьезную потасовку. Силовики выстроились в шеренги и начали изо всех сил оттеснять протестующих. В итоге произошла ситуация, которую принято называть "стенка на стенку".
Митингующие забросали нацгвардейцев дымовыми шашками, силовики, в свою очередь, поднимали эти шашки и бросали обратно в митингующих. С боями автомобиль прорвался через колонну протестующих и покинул двор суда. Буквально через мгновение из суда вышел один из адвокатов Андрея Антоненко и заявил, что следующее заседание состоится в следующий вторник.
Митингующие приняли решение разойтись и продолжить свою акцию уже во вторник, когда состоится новое заседание.
Напомним, что 5 марта активист Сергей Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы, подал апелляцию на судебное решение по делу о похищении.
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