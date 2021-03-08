Сторонники Стерненко отправились к дому Зеленского: подробности акции (фото, видео)

Сегодня, 8 марта, сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко собираются протестовать под госдачей президента Украины.

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Как проходит акция 8 марта:

В 16:00 участники протеста собираются у метро "Выдубичи", откуда отправятся в Конча-Заспу.

Под госдачей президента уже стоят автобусы полиции, спецтранспорт, а также, по сообщениям СМИ, приближаются грузовики с нацгвардейцами.

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Предыдущая акция в поддержку Стерненко прошла 27 февраля под Офисом президента и Офисом генпрокурора. Протест был массовым и мирным. Только Офис генпрокурора забрасывали петардами и фаерами, но в целом все прошло без эксцессов.

Поддержка Стерненко обещает проводить акции регулярно, пока осужденного не выпустят. Следующая акция пройдет уже завтра – 9 марта – на улице Госпитальной в Киеве, где собираются проводить съезд судей.

Ранее акция прошла возле ОП 23 февраля. Тогда почти сразу же начались стычки митингующих с правоохранителями. Протестующие сначала бросали в кордон полиции снежки, потом в ход пошли фаеры, также в сторону силовиков распыляли что-то из баллончиков и взрывали петарды. С двоих правоохранителей протестующие сорвали шлемы и подожгли их. В результате беспорядков на улице Банковой в Киеве правоохранители задержали 24 человека- с них собрали объяснительные и всех отпустили. В полиции заявили о 27 пострадавших полицейских и представителей Нацгвардии – у большинства ожоги глаз. Красный Крест сообщил о 10 пострадавших при штурме протестующих.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

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После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией. Протестующие блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти Стерненко в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты.

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