Сторонники Стерненко снова под Офисом президента (без дверей) – все подробности

Акции анонсированы в более 10 областных центров, но главная акция – в центре Киева

30 мая в 18:00 сторонники Сергея Стерненко анонсировали акцию под Офисом президента. Протест связан с тем, что 31 мая апелляционный суд рассмотрит дело Стерненко, в котором он снова может оказаться за решеткой.

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Ранее Одесский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты активиста Сергея Стерненко об отводе судей, поэтому и собираются акции – участники не уверены в честности судей. Нынче Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом.

Акции анонсированы в более 10 областных центров, но главная акция – в центре Киева. Журналисты "Сегодня" находятся на месте событий.

Что происходит под Офисом президента 30 мая:

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В правительственном квартале усилили меры безопасности – на месте полиция и нацгвардия.

Под ОП усилили меры безопасности Видео t.me/ssternenko

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Напомним, ранее мы писали, что Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения для Сергея Стерненко и Руслана Демчука, который тоже проходил по делу как обвиняемый. Их отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал сайт "Сегодня", суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.