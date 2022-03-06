Стояли ночь на морозе: украинцы столкнулись с проблемами на границе при эвакуации

Через пункты пропуска ночью могут не пропускать беженцев

Толпы людей ждут эвакуации из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Важная информация для украинцев, которые эвакуируются в соседние страны: по ночам пункты пропуска на границах могут не работать. Сотрудница "Сегодня" рассказала, что так и не смогла перейти этой ночью границу и вернулась во Львов.

По ее словам, она шла с ребенком пешком до границы 8 часов, однако на пункте пропуска собралась огромная очередь.

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"Привезли нас волонтерские автобусы на границу Краковец. Там 2 тысячи человек. Стояли с 19:00 до 7 утра на морозе с детьми, стариками, инвалидами в очереди. А очередь не двигалась! Она просто из длинной и узкой уплотнялась и уплотнялась, пока не превратилась в давку... Людей просто не пускали! А мы думали, что очередь движется", — рассказала девушка.

Эвакуация в Украине 6 марта

В Мариуполе сегодня, 6 марта, с 12.00 началась эвакуация мирного населения. Эвакуация населения будет осуществляться из трех точек муниципальными автобусами.

"Укрзализныця" не только вывозит украинцев из горячих точек, но и пытается эвакуировать за границу. 6 марта компания опубликовала новый график движения поездов.

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Из Харькова с сегодняшнего дня будут выезжать железнодорожные поезда в западном направлении.

Ситуация в Украине 6 марта