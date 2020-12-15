Стожар наградил лучший мясной ресторан

Шеф-масло СТОЖАР компании KERNEL продолжает популяризацию высокой кухни Украины, поэтому уже второй год подряд является партнером Национальной ресторанной премии СОЛЬ, которой ежегодно награждаются лучшие заведения общественного питания.

На днях Национальная ресторанная премия СОЛЬ объявила лучшие украинские заведения 2020 года. На получение премии в этом году было 2250 претендентов со всех уголков Украины, из них только 162 попали в лонг-лист, и только 18 получили заветную награду – медные сковородки с логотипом СОЛЬ. Организатором премии является украинский клуб отельеров и рестораторов HOTELIERO.

На правах партнера события ТМ СТОЖАР компании KERNEL уже второй год подряд имеет честь объявлять лучшее заведение среди мясных ресторанов Украины. В 2020 им стал Стейк-Хаус "Наживо" (Киев). Чтобы дополнительно отметить эту победу, бренд позаботился об особом подарке для новоиспеченного обладателя премии СОЛЬ – годовом запасе масла!

"Шеф-масло СТОЖАР с гордостью поддерживает ресторанную отрасль всегда, а в такие чрезвычайно испытательные для нее времена, как сейчас, – это просто наша обязанность! – подчеркивает Инна Тохтарова, Head of Marketing компании KERNEL. – С особой радостью приветствуем Стейк-Хаус "Наживо" с победой в номинации "Лучший мясной ресторан". И надеемся, что наша поддержка будет способствовать и дальнейшему стремлению рестораторов делать жизнь украинцев яркой, насыщенной и вкусной".

Постоянная партнерская поддержка ресторанной премии СОЛЬ является важным шагом на пути реализации социальной миссии бренда – развивать высокую кухню в Украине. Напомним, бренд СТОЖАР также поддерживает и другие профильные события в пределах клуба отельеров и рестораторов HOTELIERO – конференцию шеф-поваров CREATIVE CHEFS SUMMIT и UKRAINIAN GASTRO SHOW.

СТОЖАР – бренд №1 в Украине, предлагающий широкий ассортимент масел, в том числе и профессиональных шеф-масел. Осенью эта категория бренда пополнилась коллекцией СТОЖАР FUSION, состоящей из четырех новых масличных купажей на основе тыквенного, конопляного, кунжутного масел и масла грецкого ореха с добавлением натуральных приправ.

Справка. КERNEL – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 15% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию КERNEL поставляет в более чем 80 стран. В Украине дистрибуция масла осуществляется под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак" С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE). В 2019-2020 маркетинговом году КERNEL впервые экспортировал 8 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом среди аграрных компаний Украины.

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