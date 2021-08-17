Странные инсталляции времен СССР в Киеве: как отреагировали у Зеленского

На Банковой назвали манипуляцией попытки превратить праздничную инсталляцию в зраду

Никифоров прокомментировал странные конструкции на Аллее Небесной сотни. Коллаж "Сегодня"

Установленные на Аллее Небесной сотни инсталляции ко Дню Независимости не имеют отношения к прославлению советского прошлого и никак не мешают самодельным мемориалам, установленным в память о погибших майдановцах. Об этом заявил в эфире телеканала Украина 24 пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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Он назвал манипуляцией попытки превратить праздничную инсталляцию в "зраду".

"Я не берусь судить целесообразность установления декораций именно в том месте… Эта ситуация – это последствие манипуляций. Потому что то, что я посмотрел в СМИ, в Facebook, говорят, что это ностальгия по СССР, что мы прославляем автоматы с газировкой по 50 коп. – это же совсем не про то. Это декорации для телетрансляции ко Дню Независимости… Там есть козацкая эпоха, царская, Вторая мировая война… Сейчас эти люди, которые пытаются снести конструкцию, они сознательно акцентируют внимание на советском периоде, игнорируя все другое", – сказал Никифоров.

Так сейчас выглядит Аллея Небесной сотни. Фото: facebook.com/kutiepov

Спикер Банковой объяснил, что это всего лишь временные конструкции и после Дня Независимости их должны сразу убрать.

"Они не будут закрывать какие-то мемориальные конструкции (самодельные мемориалы в честь Небесной Сотни. – Ред.). Они там появились и уйдут, не оставив за собой ни следа. Возле этих декораций не предусматривалось каких-то массовых мероприятий", – добавил Никифоров.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно под Офисом президента появилась странная инсталляция. Декораторы установили ряд мифических существ прямо возле входа в ОП.

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