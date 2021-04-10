Страны НАТО за Украину. Какие государства уже поддержали наше членство в Альянсе

План действий по членству Украины в НАТО одна за другой поддерживают страны Альянса. За последнюю неделю был сделан ряд громких заявлений, а после визита президента Украины Владимира Зеленского к прямой поддержке присоединилась и Турция.

Кто поддерживает ПДЧ Украины в НАТО

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Так, в совместной декларации Девятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой отдельными пунктами выделена перспектива членства нашей страны в Альянсе.

"Выразить поддержку перспективе членства Украины в НАТО, в частности ее намерений получить в ближайшее время План действий относительно членства, и отметить стремление способствовать обеспечению совместимости Вооруженных Сил Украины с Вооруженными Силами членов", – говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины.

Ранее Литва заявила, что будет лоббировать членство Украины в НАТО – официально об этом заговорили дипломаты.

"Я убежден, и мы только начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", – заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Вслед за Литвой о поддержке курса на членство нашей страны в Альянсе заявила Латвия.

"Видимо, уже пора предоставить этот План (действий относительно членства) Украине. Это будет как минимум сигналом от нас, что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", – сказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичюс.

Позиция Украины

Украина делает все от нее зависящее, чтобы как можно скорее получить План для членства в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Правда, сколько времени – недель или месяцев – это может занять, пока совершенно неизвестно. В то же время НАТО сделал шаг навстречу нашей стране – появилась украинская версия сайта Альянса.

Что говорят в США

Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические устремления Украины, но напоминают о необходимости реформ, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО.

США "продолжают призывать руководство Украины провести глубокие, всесторонние и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной демократической, процветающей и свободной страны", отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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