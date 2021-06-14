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Страшная авария автобуса с украинцами в Румынии: есть погибшие (фото)

14 июня 2021 17:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение на границе было перекрыто – пострадавших забрали медики

ДТП на границе с Венгрией. Фото: коллаж "Сегодня"

ДТП на границе с Венгрией. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня рано утром на румыно-венгерской КПП Чанадпалота-Нодьлок произошла трагедия. Микроавтобус с украинцами попал в ДТП.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

В колонну грузовиков, которые ожидали пересечения границы в очереди на румынской стороне, врезался микроавтобус на чешской регистрации, перевозивший украинских пассажиров.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

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Полиция Румынии сообщает, что среди пострадавших трое в очень тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу в Араде. Движение на границе было перекрыто.

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В результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. Автобус направлялся в Венгрию.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

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Напомним, под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный.

Кроме того, в Городке Львовской областистолкнулись автомобиль, маршрутка и скутер. 13-летний школьник скончался на месте ДТП.

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