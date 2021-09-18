Страшная ДТП в Сумской области, погибли три человека (фото)

На трассе Сумы – Киев – Юнаковка, близ села Штеповка (Сумская область) случилась авария с участием легковушки и грузовика. В результате погибли двое мужчин и женщина. Об этом сообщает областная полиция.
ДТП случилось поздно вечером, около 23:50. Полиция предварительно установила, что водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом.
"В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина, 45-летний и 41-летний мужчины от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии", – рассказали в полиции.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
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